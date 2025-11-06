La voix d'un ange

Une étoile est née Abandonnée par sa mère, Iris Cooper vit une enfance nomade et difficile auprès d'un père cowboy de rodéo, porté sur l'alcool et les femmes. La fillette, en plus de sa beauté, est dotée d'une voix d'ange extraordinaire que son père exploite en la faisant chanter dans des bars texans miteux pour financer ses frasques. Quand, à 18 ans, Iris signe enfin un contrat pour une tournée, elle découvre vite que, comme son père, son manager ne pense qu'à profiter de son talent. Mais la jeune femme ne vit que pour la musique et, grâce à sa passion et au soutien de Pattie, sa seule amie, elle décide de s'enfuir à New York pour tenter sa chance... Sa route la conduira-t-elle vers le succès et une vie plus heureuse ?