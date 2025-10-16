12 ateliers d'écriture créative

Un ouvrage pour aider à éveiller, retrouver ou renforcer le plaisir de l'écriture ! Et si on écrivait ? Ce manuel est une invitation à suivre des ateliers d'écriture créative aux côtés d'une professionnelle. L'autrice convie le lecteur à suivre ses 12 propositions d'écriture afin de l'accompagner dans la dynamique de création. Les séquences, organisées de la plus accessible à la plus complexe, sont toutes adossées à un "texte appui" de grands noms de la littérature contemporaine. L'autrice guide le lecteur comme elle le ferait en atelier et veille à déconstruire les idées reçues qui freinent l'élan d'écriture (en s'appuyant sur des annecdotes sur des écrivains de renom), pour mieux libérer l'imaginaire et stimuler l'inspiration. Que l'on aime écrire ou que cela suscite une certaine appréhension, cet ouvrage aidera à éveiller, retrouver ou renforcer le plaisir de l'écriture !