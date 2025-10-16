Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

12 ateliers d'écriture créative

Isabelle Mercat-Maheu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage pour aider à éveiller, retrouver ou renforcer le plaisir de l'écriture ! Et si on écrivait ? Ce manuel est une invitation à suivre des ateliers d'écriture créative aux côtés d'une professionnelle. L'autrice convie le lecteur à suivre ses 12 propositions d'écriture afin de l'accompagner dans la dynamique de création. Les séquences, organisées de la plus accessible à la plus complexe, sont toutes adossées à un "texte appui" de grands noms de la littérature contemporaine. L'autrice guide le lecteur comme elle le ferait en atelier et veille à déconstruire les idées reçues qui freinent l'élan d'écriture (en s'appuyant sur des annecdotes sur des écrivains de renom), pour mieux libérer l'imaginaire et stimuler l'inspiration. Que l'on aime écrire ou que cela suscite une certaine appréhension, cet ouvrage aidera à éveiller, retrouver ou renforcer le plaisir de l'écriture !

Par Isabelle Mercat-Maheu
Chez Ophrys Editions

|

Auteur

Isabelle Mercat-Maheu

Editeur

Ophrys Editions

Genre

Expression écrite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 12 ateliers d'écriture créative par Isabelle Mercat-Maheu

Commenter ce livre

 

12 ateliers d'écriture créative

Isabelle Mercat-Maheu

Paru le 16/10/2025

112 pages

Ophrys Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708017177
9782708017177
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.