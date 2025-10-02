Microsoft Office 365

Par la pratique. Acclamé pour son approche par projets et sa présentation conviviale, Office Microsoft 365 de la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir d'un seul coup d'oeil l'ensemble d'une tâche. Chaque présentation est facile à suivre, avec ses compétences qui décrivent clairement et d'entrée de jeu les nouvelles connaissances couvertes par chaque leçon. Des captures d'écran plus grandes et en couleur correspondent exactement à ce que l'on voit sur son propre écran. -Instructions concises et précises -Fonctionnalités sur deux pages en vis-à-vis -Tableaux résumés -Exercices avec niveaux de difficulté graduels -Cours et exercices pour l'autoformation ou par un formateur avec des objectifs d'apprentissage compatibles avec ceux de la certification Microsoft Office Specialist (MOS).