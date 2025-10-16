De très beaux portraits félins à découvrir à travers l'objectif de la photographe spécialiste des museaux ! Chaque page dévoile la grâce, l'élégance et les traits uniques de différentes races de chats, capturés dans des moments de tendresse, de jeu ou de contemplation. Les clichés, d'une grande sensibilité, révèlent la personnalité de chaque chat, qu'il soit majestueux, espiègle ou doux. Un ouvrage qui ravira les amoureux des chats, offrant un hommage visuel à ces créatures fascinantes.