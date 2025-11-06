De quelques vertus méconnues

Qu'est-ce qu'être heureux ? Pour Philippe-Marie Margelidon et Maximilien Lefébure du Bus, la clé du bonheur se trouve dans la pratique sereine des vertus, ces inclinations qui nous poussent au bien. Ils nous font redécouvrir des vertus trop souvent négligées, mais essentielles à la vie bonne. Modestie, longanimité, persévérance, eutrapélie, gratitude, déférence, épikie... Autant de vertus dont on parle peu ou mal, ou dont on a oublié jusqu'au nom. Et si nous changions notre quotidien en cultivant ces petites qualités ignorées, dont les auteurs nous dévoilent toute la saveur et la richesse ? Il s'agit, en suivant Thomas d'Aquin, de faire nôtres ces vertus méconnues, d'en retrouver la valeur et la nécessité. Loin de se limiter aux sphères de l'entendement ou du sentiment, elles mobilisent et transforment tout notre être, et par là-même la société tout entière. Est-on fatigué, stressé ? La pratique de l'eutrapélie - la bonne humeur, la détente - y remédiera. Echoue-t-on devant l'obstacle ? La persévérance nous fera obtenir le but poursuivi. Est-on plein de méconnaissance, égoïste, solitaire ? L'exercice de la gratitude nous rendra sociable et humble. Loin d'être des barrières, les vertus apparaissent donc pour ce qu'elles sont : le guide, le moyen indispensable pour être pleinement humain. Redécouvrez les petites bontés du quotidien. Un guide sûr et clair pour vivre, bien vivre et mieux vivre.