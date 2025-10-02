Mortel Noël

"Ma théorie, c'est que les forêts ont été inventées pour perdre les enfants et les montagnes pour ne pas les entendre hurler." Quoi de plus terrifiant que Noël en famille ? Un chalet-témoin perdu au milieu de nulle part avec un beau-père qui répond au prénom de Klaus, admettez que ça ne présage rien de bon. Ajoutez à cela une mystérieuse disparition, une grand-mère inquisitrice au don d'ubiquité et une mère énamourée, vous aurez les ingrédients de ce conte de Noël macabre, irrésistible cosy Christmas parfaitement déjanté.