Ode à l'olivier

Une invitation à découvrir l'univers fascinant de l'olivier à travers les saisons grâce à de superbes photographies. Chaque image met en lumière l'intemporalité et la majesté de cet arbre emblématique, symbole de paix et de sagesse. Le photographe capture les moments clés de son cycle : la floraison délicate, la maturation des fruits, la récolte et la cueillette. Paysages, gestes, gros plans, permettent de mieux connaître cet arbre magnifique et le travail de l'homme depuis des millénaires. Un ouvrage poétique et visuel qui rend hommage à l'olivier dans toute sa splendeur.