Le milieu divin suivi de Le phénomène humain

De chardin pierre Teilhard

Théologien majeur du XXe siècle, Teilhard de Chardin pense le phénomène humain au carrefour de la paléontologie, de l'anthropologie et de la théologie, au travers de ces ouvrages esquissés dans l'enfer des tranchées de la Première guerre mondiale. A l'occasion du 70e anniversaire de la mort de Pierre Teilhard de Chardin, une nouvelle publication, avec présentation et notes inédites de deux spécialistes de la pensée de Teilhard, de ses deux ouvrages majeurs inspirés par une expérience scientifique inédite et par un itinéraire spirituel et mystique. Rassemblés en un seul volume, revus et annotés à nouveaux frais par les meilleurs spécialistes de la pensée de Teilhard, ces deux textes majeurs ne laissent pas indifférents les plus jeunes générations, comme ils ne passèrent pas inaperçus à l'époque de leur parution, dans les années soixante. Ils furent contestés (jusqu'à l'interdiction par le Vatican, après la mort de Teilhard), circulant sous le manteau. Ils dérangèrent les théologiens comme les scientifiques. Ils provoquaient la spiritualité endormie de l'époque. Le Phénomène humain proposait une synthèse magistrale et inédite du scientifique et du théologique. Le Milieu divin méditait sur le mystère du monde et l'appel du divin au coeur du tragique des tranchées de Verdun, sans occulter les questions et les doutes le plus vifs d'une foi ébranlée.

Par De chardin pierre Teilhard
Chez Cerf

Auteur

De chardin pierre Teilhard

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Le milieu divin suivi de Le phénomène humain

De chardin pierre Teilhard

Paru le 08/01/2026

336 pages

Cerf

20,90 €

9782204174114
