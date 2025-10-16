Inscription
#Essais

La femme au moyen âge

Lorris Chevalier

Les historiens ont voulu voir dans le Moyen Age le tableau de la domination masculine sur la femme. Au service d'une idéologie de la déconstruction, ils forment l'image d'une femme oppressée, en tout temps, en tout lieu, par la culture patriarcale. Méprisée, cloîtrée, enfermée à la maison et battue, la femme serait le pire rebut de la société médiévale. Or, là où ces mêmes historiens décelaient la domination masculine et l'oppression, les sources illustrent le pouvoir et l'influence des femmes dans la société médiévale. Grâce à la christianisation, dont ces mêmes historiens nient ou réduisent le rôle, la femme a été majoritairement respectée pendant l'époque médiévale et cela dans tous les aspects de sa vie. Il convient de retrouver la mesure dans l'étude de ce domaine particulièrement sensible aujourd'hui. Cet ouvrage apporte de nombreuses nouveautés provenant de découvertes et d'intuitions inédites.

Par Lorris Chevalier
Chez Salvator

|

Auteur

Lorris Chevalier

Editeur

Salvator

Genre

Histoire des femmes

La femme au moyen âge

Lorris Chevalier

Paru le 30/10/2025

350 pages

Salvator

22,00 €

9782706729843
