Oeuvres complètes

Pourquoi lire Philon aujourd'hui ? La pensée de ce philosophe juif hellénisé occupe encore aujourd'hui une place singulière, à la croisée de la Révélation biblique et de la philosophie grecque. En s'efforçant de penser la foi de l'Ancien Testament à l'aide des catégories platoniciennes et stoïciennes, il a légué une oeuvre plurielle qui demeure d'une profonde actualité. Avec plus de cinquante traités, Philon a laissé derrière lui un monument de la pensée antique, de l'exégèse allégorique des Ecritures à l'anthropologie spirituelle qu'il fonde dans ses écrits philosophiques. L'influence de son oeuvre fut décisive pour la formation de la pensée chrétienne des premiers siècles. Les Pères de l'Eglise alexandrins, tels Origène ou Clément, s'en sont largement inspirés. Sa conception du Logos, de la sagesse divine et de l'ascèse intellectuelle a inspiré de nombreuses intuitions patristiques et nous offre un éclairage sur les premiers développements du christianisme naissant. Chez Philon, le lecteur découvre une médiation rigoureuse et une synthèse magistrale entre théologie et philosophie, pensée religieuse et culture classique, entre foi et raison, entre héritage biblique et philosophie antique. Elle rappelle que la recherche de Dieu ne saurait être séparée de l'effort de la pensée, ni du contexte historique et culturel dans lequel elle s'inscrit.