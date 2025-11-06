Ohio, 1860. Silas Bird, douze ans, est réveillé en pleine nuit par trois cavaliers qui enlèvent son père sous ses yeux. Lorsqu'un singulier poney à tête blanche apparaît sur le seuil de sa cabane, Silas n'a plus qu'une idée : partir à bride abattue à la poursuite des ravisseurs. Accompagné d'un ami étrange et fidèle nommé Mittenwool, il se lance dans un périlleux voyage à travers les grands espaces et la nature sauvage américaine sur les traces de son père... et du secret de sa famille.
Par
R.J. Palacio, R. J. Palacio, Isabelle Chapman Chez
Editions Gallimard
