Ohio, 1860. Silas Bird, douze ans, est réveillé en pleine nuit par trois cavaliers qui enlèvent son père sous ses yeux. Lorsqu'un singulier poney à tête blanche apparaît sur le seuil de sa cabane, Silas n'a plus qu'une idée : partir à bride abattue à la poursuite des ravisseurs. Accompagné d'un ami étrange et fidèle nommé Mittenwool, il se lance dans un périlleux voyage à travers les grands espaces et la nature sauvage américaine sur les traces de son père... et du secret de sa famille.