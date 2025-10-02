Dans les Alpes suisses, un stage de remise en forme vire au cauchemar Entre 1994 et 1997, l'Ordre du Temple Solaire (OTS) a cumulé 74 victimes dont l'âge variait entre 3 mois et 79 ans, dans des massacres perpétrés au Québec, en Suisse et en France. Suite aux événements du Vercors survenus en décembre 1995, un rapport d'enquête parlementaire français classa l'OTS comme secte. Trente ans plus tard, six personnes, dont l'inspectrice genevoise Ana Bartomeu ( Le Philatéliste ), se retrouvent coincées dans un refuge de haute montagne, dans les Alpes valaisannes, en pleine tempête de neige, sans réseau téléphonique ni Wifi. Ce qui leur a été présenté comme un stage de remise en forme tourne au cauchemar. Les décès suspects se succèdent. Derrière cette série de suicides inexpliqués plane une ombre : celle de l'étoile Sirius. Et de l'OTS.