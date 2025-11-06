Inscription
#Imaginaire

Le Seigneur des Anneaux L'ntégrale

John Ronald Reuel Tolkien, Daniel Lauzon

Une contrée paisible où vivent les Hobbits. Un anneau magique à la puissance infinie. Sauron, son créateur, prêt à dévaster le monde entier pour récupérer son bien. Frodon, jeune Hobbit, détenteur de l'Anneau malgré lui. Gandalf, le Magicien, venu avertir Frodon du danger. Et voilà déjà les Cavaliers Noirs qui approchent... C'est ainsi que tout commence en Terre du Milieu entre le Comté et Mordor. C'est ainsi que la plus grande légende est née.

John Ronald Reuel Tolkien, Daniel Lauzon
Editions Gallimard

John Ronald Reuel Tolkien, Daniel Lauzon

Editions Gallimard

Fantasy

Le Seigneur des Anneaux L'ntégrale

John Ronald Reuel Tolkien trad. Daniel Lauzon

Paru le 06/11/2025

1472 pages

Editions Gallimard

24,90 €

9782073130013
