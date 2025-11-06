Inscription
#Roman francophone

Fureur et mystère

Eric Fottorino, René Char

"Pourquoi le cacher ? Ce n'est pas une poésie facile. Ses difficultés sont à proportion, en nous, des vieilles habitudes de voir et de leur résistance : René Char ou la jeunesse des mots, du monde... Il faut le lire et le relire pour, peu à peu, sentir en soi la débâcle des vieilles digues, de l'imagination paresseuse... Poésie qui se gagne, comme la terre promise de la légende et de l'histoire : celui-là qui y plante sa tente, qu'il soit assuré de s'en trouver plus fort et plus juste". Yves Berger.

Par Eric Fottorino, René Char
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Eric Fottorino, René Char

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

Fureur et mystère

René Char

Paru le 13/11/2025

240 pages

Editions Gallimard

10,30 €

9782073124531
