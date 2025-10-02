Demain la barbarie ?

Rempart contre la barbarie, L'école d'aujourd'hui ne joue plus son rôle. De façon utopique, on a pensé que l'école serait capable de faire face au nombre croissant d'élèves de nationalités diverses et que, sans changer les modalités de l'enseignement pour s'adapter à cette situation, on serait en mesure de prodiguer le savoir minimum de l'école de la République. Cela n'a pas fonctionné, il faut le reconnaître et cela explique en partie la dévalorisation du baccalauréat et ses conséquences au niveau universitaire. Enfin, comme le dit fort justement l'auteur " l'école est notre vrai rempart contre la barbarie et le rempart est aujourd'hui en train de s'écrouler " et on ne peut que constater à quel point cette affirmation est juste en constatant les évènements récents ou les jeunes ne réfléchissent plus mais réagissent comme des " sauvageons. A ce constat dont les conséquences affectent déjà et affecteront le destin de la nation , Alain Bentolila , humaniste militant, propose de créer un contrat social entre Parents et Instits fondé sur le respect de sept vertus. L'application de celles-ci doit permettre sur le long terme de sortir de ce que l'auteur qualifie de Ghettoïsation de l'école actuelle. La sortie de ce livre coïncidera avec la mise en oeuvre de décisions gouvernementales qui seront prises en octobre.