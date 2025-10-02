Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Demain la barbarie ?

Luc Ferry, Alain Bentolila

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rempart contre la barbarie, L'école d'aujourd'hui ne joue plus son rôle. De façon utopique, on a pensé que l'école serait capable de faire face au nombre croissant d'élèves de nationalités diverses et que, sans changer les modalités de l'enseignement pour s'adapter à cette situation, on serait en mesure de prodiguer le savoir minimum de l'école de la République. Cela n'a pas fonctionné, il faut le reconnaître et cela explique en partie la dévalorisation du baccalauréat et ses conséquences au niveau universitaire. Enfin, comme le dit fort justement l'auteur " l'école est notre vrai rempart contre la barbarie et le rempart est aujourd'hui en train de s'écrouler " et on ne peut que constater à quel point cette affirmation est juste en constatant les évènements récents ou les jeunes ne réfléchissent plus mais réagissent comme des " sauvageons. A ce constat dont les conséquences affectent déjà et affecteront le destin de la nation , Alain Bentolila , humaniste militant, propose de créer un contrat social entre Parents et Instits fondé sur le respect de sept vertus. L'application de celles-ci doit permettre sur le long terme de sortir de ce que l'auteur qualifie de Ghettoïsation de l'école actuelle. La sortie de ce livre coïncidera avec la mise en oeuvre de décisions gouvernementales qui seront prises en octobre.

Par Luc Ferry, Alain Bentolila
Chez Slatkine et Cie

|

Auteur

Luc Ferry, Alain Bentolila

Editeur

Slatkine et Cie

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Demain la barbarie ? par Luc Ferry, Alain Bentolila

Commenter ce livre

 

Demain la barbarie ?

Alain Bentolila

Paru le 02/10/2025

228 pages

Slatkine et Cie

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889443246
9782889443246
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.