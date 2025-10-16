Coffret tomes 5 à 8

Le stage au camp de Kaoru prenant fin, nos amis se rendent directement au tournoi de repêchage où ils affronteront deux redoutables collèges habitués de la compétition. Leur mission : décrocher leur place pour le tournoi national. Dès leur arrivée, nos héros sont soumis à une forte pression à cause d'un événement inattendu qui va les plonger directement au coeur de la compétition. Leur préparation mentale acquise avec Kaoru va-t-elle leur permettre de rivaliser avec ces nouveaux adversaires ?