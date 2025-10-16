Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Coffret tomes 5 à 8

Cédric Biscay, Daitaro Nishihara, Tsukasa Mori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le stage au camp de Kaoru prenant fin, nos amis se rendent directement au tournoi de repêchage où ils affronteront deux redoutables collèges habitués de la compétition. Leur mission : décrocher leur place pour le tournoi national. Dès leur arrivée, nos héros sont soumis à une forte pression à cause d'un événement inattendu qui va les plonger directement au coeur de la compétition. Leur préparation mentale acquise avec Kaoru va-t-elle leur permettre de rivaliser avec ces nouveaux adversaires ?

Par Cédric Biscay, Daitaro Nishihara, Tsukasa Mori
Chez IWA

|

Auteur

Cédric Biscay, Daitaro Nishihara, Tsukasa Mori

Editeur

IWA

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret tomes 5 à 8 par Cédric Biscay, Daitaro Nishihara, Tsukasa Mori

Commenter ce livre

 

Coffret tomes 5 à 8

Cédric Biscay, Daitaro Nishihara, Tsukasa Mori

Paru le 16/10/2025

IWA

34,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492972089
9782492972089
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.