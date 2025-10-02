Inscription
Retour à Carbery

Sarah Ortolan

Un thriller psychologique à rebours, où les secrets d'hier gangrènent la réalité d'aujourd'hui. Après vingt ans, Stan revient dans la petite station balnéaire de son enfance. Il ne cherche rien, surtout pas à remuer le passé. Mais un drame violent réveille brutalement ses souvenirs. Stan retrouve Alice et Finch, ses deux amis de l'époque. Ensemble, ils reprennent l'enquête de leurs onze ans. A quoi jouaient-ils, cet été 97 ? Et quel était leur secret ? Entre polar et récit initiatique, Retour à Carbery plonge dans les failles de la mémoire. Le mystère se cache dans les détails, et le dénouement, inattendu, rebat toutes les cartes. Sarah Ortolan est psychologue. Retour à Carbery est son premier roman.

Par Sarah Ortolan
Chez Slatkine et Cie

Auteur

Sarah Ortolan

Editeur

Slatkine et Cie

Genre

Thrillers

ActuaLitté
