Ce sujet permet une meilleure compréhension du négoce. Il met aussi en exergue tous les facteurs qui permettent l'organisation de la traite des Noirs en faisant une analyse des différents acteurs qui entrent en jeu à travers la famille Foäche. Temps des Lumières, le XVIIIe siècle a également correspondu au temps du grand négoce. Au sein des villes portuaires telles que Bordeaux, Nantes, La Rochelle et Marseille sont nés des armateurs reconnus. On ne peut qu'évoquer les Montaudouin à Nantes, les Nairac à Bordeaux, les Begouën-Demeaux et leurs proches parents les Foäche au Havre. Devenus négriers, ces hommes ont régné sur le commerce, cumulant les charges d'armateurs, d'assureurs maritimes et de propriétaires d'esclaves à Saint-Domingue. Néanmoins, la prospérité des Lumières a laissé place à un affaiblissement en raison des révolutions, portant un coup d'arrêt au négoce. Dès lors, ces négociants ont vu leur fortune vaciller. Cette thèse est le résultat d'un croisement des apports d'un fonds d'archives très important (le fonds Begouën-Demeaux) et des correspondances commerciales, montrant les stratégies multiples de la famille Foäche pour s'enrichir avant la Révolution de Saint-Domingue. Grâce aux correspondances familiales, l'auteure s'est attachée à sonder les comportements sociaux et les mentalités de ces notables qui ont connu une vaine gloire et dont l'influence n'a cessé qu'à la Restauration.