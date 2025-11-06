Une journée dans la vie d'Abed Salama

Le 16 février 2012 s'annonce comme une journée ordinaire pour Abed Salama, un Palestinien des Territoires occupés. Tôt le matin, son fils Milad est parti en excursion avec son école. Très vite, cependant, Abed apprend qu'un bus a été percuté par un semi-remorque sur une route sous contrôle israélien mais très mal entretenue car empruntée pour l'essentiel par des Palestiniens. C'est pour lui le début d'une quête semée d'obstacles pour retrouver son fils. A partir de ce fait divers au bilan dramatique - sept victimes brûlées vives -, dont il dissèque l'implacable chaîne de causalités, Nathan Thrall examine le quotidien des habitants de cette région et parvient à saisir ainsi une réalité géopolitique complexe. Le récit qu'il nous livre est aussi bouleversant qu'essentiel.