Les dinosaures à l'anniversaire de mamie Freudenreich

Mamie fête son anniversaire ! C'est pourquoi Léon et Sophie organisent une grande fête avec les dinosaures. Le matin de l'anniversaire, lorsqu'un nouveau dinosaure éclot, ils sont ravis : ils vont même pouvoir fêter un double anniversaire ! Mais le petit a l'air très étrange, même mamie n'a jamais vu un dinosaure comme lui. Et lors de la fête dans le jardin, il se sent visiblement mal à l'aise. Les enfants parviendront-ils malgré tout à faire de cette fête un moment inoubliable ?