Les dinosaures à l'anniversaire de mamie Freudenreich

Dominik Hochwald

ActuaLitté
Mamie fête son anniversaire ! C'est pourquoi Léon et Sophie organisent une grande fête avec les dinosaures. Le matin de l'anniversaire, lorsqu'un nouveau dinosaure éclot, ils sont ravis : ils vont même pouvoir fêter un double anniversaire ! Mais le petit a l'air très étrange, même mamie n'a jamais vu un dinosaure comme lui. Et lors de la fête dans le jardin, il se sent visiblement mal à l'aise. Les enfants parviendront-ils malgré tout à faire de cette fête un moment inoubliable ?

Par Dominik Hochwald
Chez Editions du Signe

Auteur

Dominik Hochwald

Editeur

Editions du Signe

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Les dinosaures à l'anniversaire de mamie Freudenreich

Dominik Hochwald

Paru le 19/09/2025

32 pages

Editions du Signe

14,00 €

ActuaLitté
9782746846968
