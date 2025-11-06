Inscription
Coliseum

Coliseum

Thomas Bronnec

ActuaLitté
Dans un pays frappé par une crise démocratique aiguë, le camp de la majorité choisit de désigner son candidat à l'élection présidentielle lors d'une émission de télé-réalité. Nathan Calendreau, ex-ministre des Finances, en profite pour tenter un come-back, alors que le pays est touché par une vague d'assassinats : à chaque féminicide, un groupuscule tue un homme au hasard en représailles. A l'heure d'entrer dans l'arène, Calendreau reçoit une lettre de menaces : s'il ne veut pas qu'un drame survienne, il doit renoncer. Il décide d'ignorer cet avertissement et plonge dans un loft rempli de zones d'ombre et de manigances...

Thomas Bronnec
Editions Gallimard

|

Auteur

Thomas Bronnec

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

Coliseum

Thomas Bronnec

Paru le 06/11/2025

288 pages

Editions Gallimard

8,50 €

ActuaLitté
9782073097248
