L'expression symbolique et emblématique du Rite Écossais Rectifié (R.E.R.)

Aujourd'hui, de nombreux Frères et Soeurs du Rite Ecossais Rectifié (R. E. R.), ainsi que d'autres Rites, expriment une forte attente : ils souhaitent des éclairages significatifs sur ce Rite et ses Rituels. Fort d'une longue pratique du R. E. R. et encouragé par de nombreuses conférences qu'il a animées, l'auteur a entrepris la rédaction de cet ouvrage consacré au Grade d'Apprenti. Plutôt que d'adopter une approche historique, déjà largement explorée dans de nombreux travaux récents, il choisit ici d'aborder le R. E. R. sous un angle différent. Son objectif est de mener une vaste exploration symbolique et emblématique, mettant en lumière les singularités remarquables de ce Rite. Cette démarche vise à révéler la profondeur spirituelle du R. E. R. , encore trop méconnu et parfois caricaturé. L'auteur propose ainsi des explications et des interprétations souvent inédites, toujours appuyées par la rigueur de l'universitaire qu'il a été. Enfin, il rend hommage au T. R. F. Henri BLANQUART, son parrain en Franc-maçonnerie, pour le travail remarquable qu'il a accompli sur le R. E. R.