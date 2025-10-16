Des faits marquants

50 événements marquants - ou injustement oubliés - de la culture populaire, racontés avec humour et en BD. Mode, musique, télévision, BD, une balade drôle et décalée dans l'histoire de la culture populaire, à travers ses faits marquants, tout au long d'une année : Passage à l'euro - Le roi Dagobert (origine de la chanson) - Titanic, le film - Le jeu Sim City - L'invention de la Saint-Valentin - La brebis clonée Dolly - La mini jupe - La petite maison dans la prairie - Eurodisney - Le vote des femmes - Le jeu Cromimi - La pilule contraceptive - Superman - La première femme cosmonaute - Pokémon Go - Le loto - Intervilles - La Macarena - La rentrée des classes - L'invention de la carte postale - La permanente - Laïka, la chienne dans l'espace - L'interdiction de fumer au restaurant - L'invention de la dynamite - La fête de la Saint-Nicolas - Les Skyblogs - Miss France, etc. Une cinquantaine de courts récits humoristiques, entrecoupés de quiz insolites.