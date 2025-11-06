Inscription
#Roman étranger

Tête-à-tête

Julien Lapeyre de Cabanes, Peter Handke

Ce sont deux voix qui se racontent et s'interpellent, deux amis peut-être, qui déroulent leurs souvenirs et comparent leurs existences. Sans être d'accord sur tout, ils sont capables de s'entendre et de s'interroger mutuellement ; de s'interrompre et de plaisanter, également. Et c'est ainsi que le sens apparaît : dans le dialogue entre ces deux êtres, qui entrelace échos de l'enfance habités par la figure d'un grand-père et questionnements éternels, qui fait surgir le rire et la pensée à la fois. Dans ce nouveau récit sous la forme d'une envoûtante conversation, Peter Handke rend vivantes deux voix qui pourraient n'en faire qu'une et nous entraîne dans une réflexion en acte sur le désir, la mémoire et la "grand-paternité". Quelque part entre théâtre, dialogue philosophique et interrogation sur le pouvoir de la création, Tête-à-tête invente un genre littéraire unique et nous livre une étonnante leçon d'optimisme.

Par Julien Lapeyre de Cabanes, Peter Handke
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Julien Lapeyre de Cabanes, Peter Handke

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature Allemande

Tête-à-tête

Peter Handke trad. Julien Lapeyre de Cabanes

Paru le 06/11/2025

64 pages

Editions Gallimard

12,00 €

9782073077882
