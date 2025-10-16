Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

LEGO Jurassic World

Lego

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un carnet de bord inédit pour découvrir tous les secrets des dinosaures de Jurassic WorldT Approchez-vous plus près que jamais des formidables dinosaures de LEGO® Jurassic WorldT grâce à cette incroyable compilation de notes et de recherches scientifiques. Grands et petits, carnivores et herbivores, volants et nageurs... ils sont tous là. Mais qui est le mystérieux auteur de toutes ces notes ? A vous de le découvrir dans ce grand livre ! Ce guide détaillé des habitants de LEGO® Jurassic WorldT regorge d'informations sur tous vos dinosaures préférés.

Par Lego
Chez Eyrolles

|

Auteur

Lego

Editeur

Eyrolles

Genre

Préhistoire et dinosaures

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur LEGO Jurassic World par Lego

Commenter ce livre

 

LEGO Jurassic World

Lego

Paru le 16/10/2025

Eyrolles

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023026
9782416023026
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.