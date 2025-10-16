LEGO Jurassic World

Un carnet de bord inédit pour découvrir tous les secrets des dinosaures de Jurassic WorldT Approchez-vous plus près que jamais des formidables dinosaures de LEGO® Jurassic WorldT grâce à cette incroyable compilation de notes et de recherches scientifiques. Grands et petits, carnivores et herbivores, volants et nageurs... ils sont tous là. Mais qui est le mystérieux auteur de toutes ces notes ? A vous de le découvrir dans ce grand livre ! Ce guide détaillé des habitants de LEGO® Jurassic WorldT regorge d'informations sur tous vos dinosaures préférés.