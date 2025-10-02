Inscription
#Essais

Conduire sa vie

Céline Cazé

ActuaLitté
Un jeu coopératif qui donne des clés de contact pour devenir acteur de sa vie Conduire sa vie est un outil pour stimuler la communication et pour apprendre à se connaître grâce aux miroirs que les panneaux de signalisation et les autres joueurs nous renvoient. Ce jeu accélérateur de rencontre est parfait pour briser la glace, approfondir notre relation aux autres et à nous-même. Accessible et ludique, il fait appel à la communication bienveillante et à l'intelligence collective.

Par Céline Cazé
Chez Le Souffle d'Or

|

Auteur

Céline Cazé

Editeur

Le Souffle d'Or

Genre

Réussite personnelle

Conduire sa vie

Céline Cazé

Paru le 02/10/2025

96 pages

Le Souffle d'Or

25,00 €

ActuaLitté
9782840589730
