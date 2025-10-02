Un jeu coopératif qui donne des clés de contact pour devenir acteur de sa vie Conduire sa vie est un outil pour stimuler la communication et pour apprendre à se connaître grâce aux miroirs que les panneaux de signalisation et les autres joueurs nous renvoient. Ce jeu accélérateur de rencontre est parfait pour briser la glace, approfondir notre relation aux autres et à nous-même. Accessible et ludique, il fait appel à la communication bienveillante et à l'intelligence collective.