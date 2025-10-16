Le monde s'ouvre à toi

La découverte de soi et celle du monde sont étroitement liées. A toi de t'ouvrir au monde, parce que voyager ne fait pas disparaître l'anxiété... mais ça permet de te révéler en chemin. J'ai pris mon sac et mes angoisses (toujours fidèles, celles-là), et je suis parti pour me trouver... ou au moins essayer. Entre explorations extraordinaires, galères loufoques, rencontres incroyables et paysages à couper le souffle, ces voyages m'ont appris à me dépasser sans me trahir. A rien ne sert de fuir... mais se bouger (à son rythme), ça peut tout changer ! Certains de mes proches, avec qui j'ai voyagé ou qui m'ont vu partir loin, ont donné leur point de vue sur ce que le voyage peut apporter ou sur comment j'ai évolué dans ma quête. Et pour que tu puisses toi aussi te lancer dans la découverte du monde, je partage des fiches pratiques par pays et mes meilleurs tips, pour que tu sois mieux préparé que moi, miskine. Parce que, oui, on peut être flippé et avancer quand même !