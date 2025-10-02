Inscription
#Roman francophone

Pension complète

Raphaël Guillet

ActuaLitté
Boris, Al, Gina et tous les autres seraient à la rue si leur pension de famille, vieillotte et chaleureuse à la fois, n'existait pas. Mais la voici menacée de fermeture par la commission de salubrité de la ville. Les gérants, Markus et Baguette, doivent trouver un million de francs pour les travaux de rénovation. Une somme hors de portée pour ce modeste couple de septuagénaires. Un homme pourrait les aider : un expert financier en mal de chaleur humaine et de solidarité, passé maître dans l'art de flirter avec les limites de la loi. "La vie est surprenante : après une carrière dans la banque et l'optimisation fiscale, je me retrouvais les mains dans le cambouis et les chiffres rouges d'une pension familiale où je côtoyais un Suisse allemand alcoolique, une mère adolescente boulimique, un cuisinier raté, une infirmière bosniaque menacée de mort, un généreux professeur à queue-de-cheval congédié par toutes les écoles du pays, un ambulancier au grand coeur et un curé défroqué devenu cambrioleur amateur".

Chez Favre

Auteur

Editeur

Genre

Littérature française

Paru le 02/10/2025

200 pages

19,00 €

9782828922948
