#Essais

L'histoire de l'art et ses rapports avec l'inconscient

Richard Leeman

Cet ouvrage reprend pour l'essentiel la matière d'un enseignement dispensé pendant quatre ans dans le cadre du "Séminaire sur l'art d'aujourd'hui" à l'université Bordeaux Montaigne. Le livre entrelace de manière originale vingt essais et dix-neuf fragments qui se répondent et sont parfois regroupés par un même thème - le gribouillis, le rythme, la sculpture - mais qui peuvent aussi se lire de manière indépendante. On y croise les artistes Maurizio Cattelan, Matthieu Laurette, Kurt Kauper, Paul McCarthy, Jean Dubuffet, André Masson, Jean Arp, Marcel Duchamp, Auguste Rodin, Gerhard Richter, entre autres. Ces essais revendiquent une histoire de l'art traversée par la sémiologie et la psychanalyse, par le langage et l'inconscient.

Par Richard Leeman
Chez Editions Stilus

|

Auteur

Richard Leeman

Editeur

Editions Stilus

Genre

Essais

L'histoire de l'art et ses rapports avec l'inconscient

Richard Leeman

Paru le 06/11/2025

170 pages

Editions Stilus

30,00 €

9791095543664
