Maudit Wolfram

"Mais c'est horrible. Donc si j'ai bien compris, tu seras bientôt aveugle. Et toi, Leny, comment acceptes-tu tout cela ? C'est pas normal tout cela. ". . Leny répondit : "Moi, je vis bien les choses depuis que je me suis convaincu d'une chose : le fait que c'est ça, ma vie, et que c'est elle qui est normale. Pour toi, ce qui est normal, c'est de vivre longtemps et de voir toute ta vie. Pour moi, c'est vous qui n'êtes pas dans la normalité. Pour moi, ce qui est normal, c'est de vivre comme je vis et c'est de savoir que je vais voir de moins en moins, puis plus du tout. C'est cela qui est normal".