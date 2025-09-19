Inscription
Maudit Wolfram

Laurent Labbe

"Mais c'est horrible. Donc si j'ai bien compris, tu seras bientôt aveugle. Et toi, Leny, comment acceptes-tu tout cela ? C'est pas normal tout cela. ". . Leny répondit : "Moi, je vis bien les choses depuis que je me suis convaincu d'une chose : le fait que c'est ça, ma vie, et que c'est elle qui est normale. Pour toi, ce qui est normal, c'est de vivre longtemps et de voir toute ta vie. Pour moi, c'est vous qui n'êtes pas dans la normalité. Pour moi, ce qui est normal, c'est de vivre comme je vis et c'est de savoir que je vais voir de moins en moins, puis plus du tout. C'est cela qui est normal".

Par Laurent Labbe
Chez Hello Editions

Auteur

Laurent Labbe

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Maudit Wolfram

Laurent Labbe

Paru le 19/09/2025

174 pages

Hello Editions

15,90 €

9782386275197
