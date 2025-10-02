Inscription
Fascias

Danièle Ranoux

ActuaLitté
Acouphènes, vertiges, lombalgie, céphalées... Et si c'étaient vos fascias ? Le monde médical commence tout juste à s'intéresser aux fascias, ce réseau tissulaire continu qui pénètre au coeur de la masse musculaire, entoure les muscles et les relie entre eux, d'un bout à l'autre de l'organisme. Le docteur Danièle Ranoux, avec son regard de neurologue, nous invite à découvrir ce monde souterrain et à partager son émerveillement devant la mécanique des fascias. Car, dépourvus de neurones, les fascias jouent pourtant un rôle fondamental dans la motricité et la sensibilité. Cervicalgies, céphalées, lombalgies, sciatiques, vertiges, acouphènes, névralgie cervico-brachiale, etc. : les symptômes liés au dysfonctionnement des fascias sont multiples, et déroutants. Rien ne semble les expliquer, car les examens complémentaires sont normaux. La tentation est grande alors de considérer le patient comme ayant un problème psychologique. Et si on pensait plutôt " fascias " ? Vous avez un de ces symptômes ? On vous dit que c'est " dans votre tête " ? Que ce que vous racontez est impossible ? Vous voulez comprendre ce qui vous arrive ? Alors ce livre est pour vous !

Par Danièle Ranoux
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Danièle Ranoux

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Autres maux

Fascias

Danièle Ranoux

Paru le 02/10/2025

256 pages

Guy Trédaniel Editions

18,00 €

