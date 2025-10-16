Inscription
Le guide du jardin bio

Jean-Paul Thorez, Brigitte Lapouge-Déjean

La version "luxe" du guide de référence du jardinage bio, pour un beau cadeau de fin d'année ! LE guide de jardinage bio de référence, emblématique de Terre vivante avec près de 250 000 exemplaires vendus à ce jour (1ère édition en 1985, 4ème édition en 2020), dans une version "luxe" avec un façonnage particulièrement soigné : reliure cartonnée, papier toilé, belle illustration de couverture... Une édition actualisée comprenant plus de 150 fiches de culture, des listes de variétés et de traitements naturels, les données climatiques essentielles au jardinage et un carnet d'adresses complet. Un bel objet utile pour un beau cadeau de fin d'année à offrir aux jardiniers, débutants ou confirmés (tirage limité).

Par Jean-Paul Thorez, Brigitte Lapouge-Déjean
Chez Terre vivante

Auteur

Jean-Paul Thorez, Brigitte Lapouge-Déjean

Editeur

Terre vivante

Genre

Jardinage

Le guide du jardin bio

Jean-Paul Thorez, Brigitte Lapouge-Déjean

Paru le 16/10/2025

432 pages

Terre vivante

35,00 €

9782386760259
