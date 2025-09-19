Inscription
#Roman francophone

Depuis toi décollent les avions de papier

Vanessa Melia

ActuaLitté
A la lueur matinale, Benjamin apparaît sur le seuil de sa maison d'enfance, avec pour seul bagage un sac et son manteau crasseux. Son père, Georges, l'accueille avec sa froideur coutumière. Ce vieux bourru porte l'héritage d'une famille peu affective. Dans une maison voisine, Ebène, adolescente, se débat dans un corps qu'elle rejette, ajoutant à sa charge les moqueries cruelles de ses camarades. Liam, son frère, endosse à merveille son rôle de virtuose. Tout le monde l'encense, mais une médaille a toujours son revers... Iris, leur mère lumineuse, saupoudre amour et générosité dans ses pâtisseries, ignorant le mal qui s'insinue dans son foyer. Des âmes cabossées se croisent, des liens se tissent. La mécanique du coeur est enclenchée ! De la marche, des roses et des avions de papier s'entremêlent pour alléger les douleurs et faire danser l'espoir. Un roman bouleversant sur la reconstruction, la transmission et la beauté fragile des secondes chances.

Par Vanessa Melia
Chez Hello Editions

|

Auteur

Vanessa Melia

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Depuis toi décollent les avions de papier

Vanessa Melia

Paru le 19/09/2025

306 pages

Hello Editions

20,90 €

9782386274954
