Le Livre des morts égyptien

Une édition magnifique de ce grand classique de la spiritualité mondiale, tout en couleurs, avec jaspage imprimé, et de superbes illustrations, " Puissent des mensonges nepas être imaginés contre moidevantle dieu... " Extrait d'une prière de pesée du coeur du défunt. Mystérieux, puissant et émouvant, LeLivre des morts égyptien est l'un des textes les plus anciens et les plus influents de l'histoire. Ilest constitué d'un ensemble d'hymnes, de prières etd'offrandes que les anciens Egyptiens disposaient auprès de leurs morts, afin de les accompagner dans leur"voyage" vers l'au-delà. Cette magnifique édition vous présente également l'intégralité des hiéroglyphes qui figurent sur le papyrus original du Livre des Morts d'Ani de l'ancienne Egypte.