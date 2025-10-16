Inscription
L'heure du crime

Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux

Les cold cases les plus mystérieux... Dans cet ouvrage, retrouvez les enquêtes que L'Heure du crime a consacré aux cold cases les plus passionnants. Au sommaire, Xavier Dupont de Ligonnès, mais aussi Sarah Oberson, la petite fille au vélo rouge et blanc disparue en Suisse ; Janine Spoka, la dépecée aux ongles vernis ; Laetitia Toureaux, premier crime ayant eu lieu dans le métro ; Suzanne Mostberger, assassinée sur l'île Moustique ; le juge Crater, disparu à Broadway ou encore le jeune Adam et les sorciers de la Tamise. En tout, 25 crimes et autant de mystères malgré les efforts des enquêteurs et des familles pour connaître la vérité... DES ENQUETES IMPOSSIBLES ? Jean-Alphonse Richard revient sur ces affaires non élucidées avec la contribution des parties prenantes : policiers, familles, journalistes, experts... Avec précision, il met en avant les zones d'ombre qui empêchent d'accéder à la vérité et de confondre avec certitude le ou les coupables. Preuves incomplètes, témoins qui se rétractent ou disparaissent, erreurs judiciaires... ces récits montrent la fragilité (et la complexité) de chaque enquête, mais aussi la détermination de celles et ceux qui se battent jusqu'à leur dernier souffle pour faire surgir la vérité. Jean-Alphonse Richard est journaliste. Après avoir dirigé pendant de longues années le service Police-Justice de RTL, il présente, depuis 2020, chaque jour, L'Heure du crime, première émission 100 % faits divers. Justine Vignaux est la rédactrice en chef de l'émission.

Par Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux
Chez L'opportun (Editions de)

Auteur

Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Criminalité

L'heure du crime

Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux

Paru le 16/10/2025

340 pages

L'opportun (Editions de)

20,90 €

9782386710575
