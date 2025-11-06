Inscription
#Imaginaire

La citadelle Hyponéros

Pierre Bordage

ActuaLitté
Sous l'action des Scaythes effaceurs, l'humanité s'abîme peu à peu dans le néant. Son dernier espoir repose sur les guerriers du silence, ces êtres légendaires qui voyagent sur les pensées. Ils devront être douze. Douze à pénétrer dans les annales indiques. Douze à unir leurs forces pour défier la lointaine citadelle Hyponéros. Mais douze disséminés à travers les mondes, pourchassés et persécutés, douze qui s'ignorent eux-mêmes pour la plupart. Pendant ce temps, Tixu Oty, arrivé sur un astre mort du centre de la galaxie, pénètre dans les arcanes de l'Hyponéros... "Lorsque j'ai lu pour la première fois "Les Guerriers du silence", j'ai compris enfin l'impact que pouvait avoir la littérature sur nos vies". - Camille Arnaud, Librairie Lettres à croquer "La Citadelle Hyponéros achève d'admirable façon un space-opéra qui n'est pas un simple roman d'aventure spatiale, même un tant soit peu sophistiqué, puisqu'il propose aussi une réflexion sur l'exercice du pouvoir, qu'il soit temporel ou religieux. . ". . - Le Monde

Par Pierre Bordage
Chez L' Atalante Editions

|

Auteur

Pierre Bordage

Editeur

L' Atalante Editions

Genre

Science-fiction

La citadelle Hyponéros

Pierre Bordage

Paru le 06/11/2025

752 pages

L' Atalante Editions

12,20 €

ActuaLitté
9791036002298
