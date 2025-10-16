1001 expressions préférées des français

Une édition collector sublimée Notre belle langue française possède un trésor que nous partageons tous avec le plus grand bonheur : ses expressions ! Si nous les utilisons quotidiennement, il est rare, avouons-le, de connaître les histoires souvent cocasses qui les accompagnent et surtout leurs véritables origines. Pourquoi dit-on : " passer l'arme à gauche ", " verser des larmes de crocodile ", " se mettre dans de beaux draps ", " avaler des couleuvres " ou bien " devenir chèvre " ? Le livre de Georges Planelles est un hommage à notre inventivité linguistique. Quel bonheur de parcourir avec lui ces 1 001 chemins de traverse sur lesquels il pose un regard précis, passionné et attendri ! Pour chacune des 1 001 expressions examinées, l'auteur a mené son enquête et révèle leur véritable histoire en les accompagnant de réflexions humoristiques et de citations littéraires de circonstance. Georges Planelles est le créateur du site Internet : www. expressio. fr