Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

1001 expressions préférées des français

Georges Planelles

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une édition collector sublimée Notre belle langue française possède un trésor que nous partageons tous avec le plus grand bonheur : ses expressions ! Si nous les utilisons quotidiennement, il est rare, avouons-le, de connaître les histoires souvent cocasses qui les accompagnent et surtout leurs véritables origines. Pourquoi dit-on : " passer l'arme à gauche ", " verser des larmes de crocodile ", " se mettre dans de beaux draps ", " avaler des couleuvres " ou bien " devenir chèvre " ? Le livre de Georges Planelles est un hommage à notre inventivité linguistique. Quel bonheur de parcourir avec lui ces 1 001 chemins de traverse sur lesquels il pose un regard précis, passionné et attendri ! Pour chacune des 1 001 expressions examinées, l'auteur a mené son enquête et révèle leur véritable histoire en les accompagnant de réflexions humoristiques et de citations littéraires de circonstance. Georges Planelles est le créateur du site Internet : www. expressio. fr

Par Georges Planelles
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Georges Planelles

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Dictionnaires divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 1001 expressions préférées des français par Georges Planelles

Commenter ce livre

 

1001 expressions préférées des français

Georges Planelles

Paru le 16/10/2025

1152 pages

L'opportun (Editions de)

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386710377
9782386710377
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.