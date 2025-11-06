La voie obscure

Alors que Rakoth Maugrim réunit ses armées pour une victoire qui semble inéluctable, alors que même la pluie qui tombe sur Fionavar est porteuse de peste, ceux qui se battent encore pour la Lumière vont devoir s'abaisser à son niveau, à leur plus grande honte. Pour vaincre le Dévastateur, ils vont faire appel à un pouvoir obscur, oublié et méprisable... Ce dernier roman conclut brillamment la trilogie. Dans cette dernière ligne droite, tout doit être tenté pour empêcher l'apocalypse, quitte à se corrompre en chemin. Car si tombe Fionavar, monde au centre de la Tapisserie, c'est l'univers entier qui est compromis. Traduit de l'anglais par Elisabeth Vonarburg. "Kay a produit un ouvrage si grandiose que je ne saurais trop en faire l'éloge". - Charles de Lint