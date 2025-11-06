Inscription
#Manga

Assassin's Creed Shadows

Regujie

Découvrez les origines de la Confrérie des Assassins ! Fils de seigneur d'un petit village, Masayasu travaille dur et est apprécié de tous. Mais son quotidien paisible est bouleversé par une attaque de guerriers : sa force ne suffit pas à sauver tous les villageois. Il est sauvé in-extremis par Hanzo, un apprenti shinobi. Impressionné par son talent, Masayasu souhaite devenir lui aussi un shinobi pour protéger ceux à qui il tient. Après avoir prouvé sa valeur, il commence son entraînement auprès de Sandayu, maître du ninjutsu. Peu de temps après, celui-ci lui confie une mission : empêcher les Templiers de voler les insignes impériaux du Japon ! Pour cela, il devra faire équipe avec Hanzo, mais aussi une une jeune fille bien mystérieuse : Tsuyu...

Par Regujie
Chez Mana books

|

Auteur

Regujie

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

Assassin's Creed Shadows

Regujie

Paru le 06/11/2025

160 pages

Mana books

7,95 €

Scannez le code barre 9791035507251
9791035507251
