Shanghai, cité de la Poussière Rouge. Dans cet ensemble composé de shikumen - maisons traditionnelles shangaïennes - les habitants aiment se réunir dans l'une des allées pour leurs "conversations du soir" . Pendant plus de cinquante ans, de la prise du pouvoir du Parti communiste en 1949 jusqu'à la période actuelle du "socialisme à la chinoise" , en passant par la Révolution culturelle, chacun tire sa chaise à l'extérieur, chacun tisse son récit. Travail, précarité, ambition et amour se déclinent selon la grammaire socialiste, car rien n'échappe à l'idéologie. La cité est un microcosme à l'image du pays, dans lequel la poussière rouge recouvre jusqu'aux pensées de ses habitants. Qiu Xiaolong nous offre encore une fois un regard pénétrant et lucide sur la Chine moderne.