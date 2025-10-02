Je n'ai pas confiance en moi

La confiance en soi n'est pas une question de volonté ni de caractère. Elle peut se renforcer à tout âge, avec les bons outils ! Ce livre est fait pour vous si : - Vous souhaitez mieux gérer les conflits, vous protéger des relations toxiques et vous affirmer en communication. - Vous cherchez un guide concret, avec outils simples à utiliser dans votre quotidien pour vous autoréguler à votre propre rythme et selon vos besoins. - Vous souhaitez sortir des automatismes d'autosabotage et retrouver une sécurité intérieure dans tous les aspects de votre vie. - Vous cherchez une approche globale de la confiance en soi qui relie psychologie, reprogrammation cognitive, physiologie, mouvement et nutrition. Dans ce nouveau livre où vous trouverez des explications accessibles et sans jargon technique ni généralités floues, Cathy Assenheim vous guide pas à pas pour reconstruire un socle de confiance en vous solide et durable.