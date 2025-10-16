Inscription
Train autour du monde

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Les plus beaux parcours sur les rails A travers 50 récits de voyage en train, ce livre vous présente des trajets à organiser sur les cinq continents. Le temps de quelques heures, d'un week-end ou de plusieurs semaines, les auteurs partagent leurs impressions et leurs réflexions, comme autant d'inspirations pour les lecteurs désireux d'expérimenter ce mode de voyage très tendance. Monter à bord de trains pittoresques tels que le Blue Train sud-africain ou le Maharajas' Express en Inde ; traverser les Etats-Unis ou l'Australie d'un bout à l'autre ; passer de Bangkok à Singapour ou de la Slovénie à l'Italie ; apercevoir le mont Fuji depuis la fenêtre d'un Shinkansen ; déguster une tasse de maté ou un curry à bord du luxueux Eastern & Oriental Express ; visiter les centres-villes, les monuments et les musées aux alentours des gares... Chaque périple offre son lot d'expériences. Et parce que le trajet fait partie du voyage, l'accent est mis sur les types de train. Tout un éventail s'offre au voyageur, des basiques aux luxueux, voire aux trains d'exception, ancrés dans l'histoire ou résolument futuristes, avec sièges inclinables ou wagon panoramique... Pour chaque récit sont données les d'informations pratiques qui vous permettront de planifier un voyage aussi beau que sa destination : Une carte détaillée du parcours La distance et la durée du voyage Les modalités de réservation et les subtilités des catégories de billets La saison idéale Chacun des 50 récits est accompagné du descriptif de trois circuits ferroviaires dans la même région ou dans la même thématique, offrant ainsi 150 idées supplémentaires d'expédition ferroviaire.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Beauté du monde

Train autour du monde

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 16/10/2025

Lonely Planet

25,90 €

9782384928118
