#Manga

My Hero Academia artbook officiel Ultra artworks

Kohei Horikoshi, Quéré david Le, David Le Quéré

ActuaLitté
My Hero Academia ? : l'artbook officiel est là. Croquis et esquisses préparatoires, concepts art inédits, chibi trop mimis, cover originales, illustrations promotionnelles... Tout ce que vous pouvez imaginer et même plus, rassemblé dans un recueil grand format (21 x 29 cm) tout en couleur. Un incroyable objet de collection qui célèbre superbement la fin du manga et le talent de Kohei HORIKOSHI, dix années de travail acharné se dévoilent ainsi page après page dans cet ouvrage à la fabrication minutieuse.

Par Kohei Horikoshi, Quéré david Le, David Le Quéré
Editions Ki-oon

|

Auteur

Kohei Horikoshi, Quéré david Le, David Le Quéré

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

My Hero Academia artbook officiel Ultra artworks

Kohei Horikoshi trad. Quéré david Le, David Le Quéré

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

29,90 €

ActuaLitté
9791032724927
