My Hero Academia artbook officiel Ultra artworks

My Hero Academia ? : l'artbook officiel est là. Croquis et esquisses préparatoires, concepts art inédits, chibi trop mimis, cover originales, illustrations promotionnelles... Tout ce que vous pouvez imaginer et même plus, rassemblé dans un recueil grand format (21 x 29 cm) tout en couleur. Un incroyable objet de collection qui célèbre superbement la fin du manga et le talent de Kohei HORIKOSHI, dix années de travail acharné se dévoilent ainsi page après page dans cet ouvrage à la fabrication minutieuse.