Où partir quand avec des enfants

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Le livre indispensable pour voyager au bon moment en famille Où emmène-t-on les enfants cette année ? Pour répondre à cette question qui concerne tous les parents, cet ouvrage propose 300 destinations et expériences avec des enfants. Le découpage par mois permet de trouver rapidement l'inspiration selon la période de voyage. Activités de plein air ou visites urbaines, cuisine ou art, incontournables ou road trips, il y a de quoi satisfaire toutes les envies, quel que soit l'âge des enfants. Parmi les propositions : en août, voir les macareux en Islande ou apprendre à surfer au Portugal ? En avril, le Japon pour visiter le musée Ghibli ou Séville et ses fêtes pascales ? Et pourquoi pas un séjour en Inde en décembre pour observer les tigres ? Où partir quand avec des enfants est là pour aider les parents à concocter un voyage inoubliable avec eux. Des diagrammes ludiques pour trouver la meilleure idée, le calendrier des fêtes du monde entier et de superbes photos : voici le guide qui manquait, et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

France

Où partir quand avec des enfants

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 16/10/2025

Lonely Planet

25,00 €

ActuaLitté
9782384927944
© Notice établie par ORB
