Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Moto en Europe

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les plus beaux parcours pour prendre la route Ce livre regroupe 50 récits d'itinéraires à moto, rédigés à la première personne. Inspirants et pratiques, ils sont une mine d'idées pour tous les passionnés de deux-roues et ils donnent les clés pour organiser son propre road trip. Les auteurs, motards passionnés, ont usé leurs pneus sur toutes les routes d'Europe et ont vécu autant d'expériences inoubliables. Leurs récits vous emmènent explorer l'Albanie des montagnes à la côte adriatique, rejoindre la Norvège jusqu'au cercle polaire, traverser la Sicile, suivre les routes spectaculaires des Alpes autrichiennes ou sillonner les Highlands d'Ecosse. Routes d'altitude en lacets, échappées bucoliques au cadre incroyable, voies littorales panoramiques... de l'île de Man à l'Algarve, de la Macédoine du Nord à l'Islande, enfourchez votre monture pour parcourir librement les plus beaux itinéraires d'Europe. Durée recommandée, saison idéale, carte, spécialité locale, hébergements, spot de rêve : autant d'informations pratiques qui donnent les clés pour prendre la route. Pour chaque itinéraire décrit, l'ouvrage propose également 3 parcours dans le même genre, composant ainsi un réservoir d'idées pour des années d'aventure à deux-roues. Amateur de voyages au gré des routes ou simple curieux désireux de découvrir les plus belles régions d'Europe, chacun y trouvera son compte.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Europe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Moto en Europe par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Moto en Europe

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 16/10/2025

328 pages

Lonely Planet

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927920
9782384927920
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.