Moto en Europe

Les plus beaux parcours pour prendre la route Ce livre regroupe 50 récits d'itinéraires à moto, rédigés à la première personne. Inspirants et pratiques, ils sont une mine d'idées pour tous les passionnés de deux-roues et ils donnent les clés pour organiser son propre road trip. Les auteurs, motards passionnés, ont usé leurs pneus sur toutes les routes d'Europe et ont vécu autant d'expériences inoubliables. Leurs récits vous emmènent explorer l'Albanie des montagnes à la côte adriatique, rejoindre la Norvège jusqu'au cercle polaire, traverser la Sicile, suivre les routes spectaculaires des Alpes autrichiennes ou sillonner les Highlands d'Ecosse. Routes d'altitude en lacets, échappées bucoliques au cadre incroyable, voies littorales panoramiques... de l'île de Man à l'Algarve, de la Macédoine du Nord à l'Islande, enfourchez votre monture pour parcourir librement les plus beaux itinéraires d'Europe. Durée recommandée, saison idéale, carte, spécialité locale, hébergements, spot de rêve : autant d'informations pratiques qui donnent les clés pour prendre la route. Pour chaque itinéraire décrit, l'ouvrage propose également 3 parcours dans le même genre, composant ainsi un réservoir d'idées pour des années d'aventure à deux-roues. Amateur de voyages au gré des routes ou simple curieux désireux de découvrir les plus belles régions d'Europe, chacun y trouvera son compte.