Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Isabella Bird - Femme exploratrice Tome 12

Sébastien Ludmann, Taiga Sassa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Japon du XIXe siècle hors des sentiers battus ! Isabella a enfin pu rencontrer des Aïnous, mais elle a aussi découvert que, dans les régions où les Japonais se sont installés, les autochtones ont tendance à abandonner leurs coutumes pour survivre... Elle décide donc d'attendre d'être arrivée à Biratori, plus loin sur la côte, pour se faire une opinion. En chemin, elle retrouve par hasard le diplomate et archéologue Henry Siebold, qui lui présente le chef du village en question. Le vieil homme semble ravi d'accueillir l'aventurière, d'autant plus qu'elle vient de le défendre au cours d'une altercation qui aurait pu très mal tourner ! Seule ombre au tableau, Ito ne partage pas l'enthousiasme de son employeuse pour la culture locale... Lancez-vous à la découverte d'un Japon traditionnel désormais disparu à travers les yeux de l'intrépide Isabella Bird ! Basé sur les écrits réels de l'aventurière, Isabella Bird, femme exploratrice est un récit passionnant sur la rencontre de deux mondes, dessiné avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, nouveau talent prometteur !

Par Sébastien Ludmann, Taiga Sassa
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Sébastien Ludmann, Taiga Sassa

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Isabella Bird - Femme exploratrice Tome 12 par Sébastien Ludmann, Taiga Sassa

Commenter ce livre

 

Isabella Bird - Femme exploratrice Tome 12

Taiga Sassa trad. Sébastien Ludmann

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724682
9791032724682
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.