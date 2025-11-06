Isabella Bird - Femme exploratrice Tome 12

Le Japon du XIXe siècle hors des sentiers battus ! Isabella a enfin pu rencontrer des Aïnous, mais elle a aussi découvert que, dans les régions où les Japonais se sont installés, les autochtones ont tendance à abandonner leurs coutumes pour survivre... Elle décide donc d'attendre d'être arrivée à Biratori, plus loin sur la côte, pour se faire une opinion. En chemin, elle retrouve par hasard le diplomate et archéologue Henry Siebold, qui lui présente le chef du village en question. Le vieil homme semble ravi d'accueillir l'aventurière, d'autant plus qu'elle vient de le défendre au cours d'une altercation qui aurait pu très mal tourner ! Seule ombre au tableau, Ito ne partage pas l'enthousiasme de son employeuse pour la culture locale... Lancez-vous à la découverte d'un Japon traditionnel désormais disparu à travers les yeux de l'intrépide Isabella Bird ! Basé sur les écrits réels de l'aventurière, Isabella Bird, femme exploratrice est un récit passionnant sur la rencontre de deux mondes, dessiné avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, nouveau talent prometteur !