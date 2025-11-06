Inscription
#Manga

Kindergarten Wars Tome 11

You Chiba

Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Malgré le drame qui a touché leur équipe, les instituteurs de la maternelle Black n'abandonnent pas leur objectif : protéger les enfants coûte que coûte. La directrice leur confie néanmoins une nouvelle mission ! Ils doivent se rendre à Yokohama pour récupérer un ancien collègue qui, pour une raison mystérieuse, avait été renvoyé en formation... L'ennui, c'est que Rita et ses compagnons ne sont pas les seuls à vouloir mettre la main sur ce personnage haut en couleur, car il est également recherché par la mafiachinoise ! Un obstacle plus difficile à franchir que prévu... Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos ! Entre deux activités toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages... Avec son mélange détonant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten Wars est une véritable récré, les cocktails molotov en plus !

Paru le 06/11/2025

7,95 €

9791032720479
