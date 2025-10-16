Mon ardoise magique pour dessiner pas à pas Noël

Une ardoise magique et un livre de 20 pages cartonnées pour apprendre à dessiner 10 dessins de noël pas à pas et 50 dessins faciles. Qui veut dessiner le Père Noël, le traîneau, un renne ? Et aussi un ours polaire, un joli sapin, des décorations de Noël... Ce livre grand format propose une ardoise magique et un livre de 20 pages pour apprendre à dessiner. En tout 10 dessins expliqués pas à pas et 50 dessins au trait, faciles à reproduire. Un super produit pour exercer la coordination oeil-main des jeunes enfants et leur sens de l'observation. Le stylet, adapté aux petites mains à partir de 4 ans, développe la motricité fine et prépare à l'écriture. On peut recommencer à l'infini : pour effacer, il suffit de faire glisser le curseur.