Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Dogsred Tome 4

Satoru Noda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entrez dans l'aréna et préparez-vous au choc ! Après une journée cauchemardesque entre exercices d'endurance, déshydratation et attaque d'ours, seules neuf des 17 nouvelles recrues de l'équipe de hockey d'Oinokami sont prêtes à rempiler... Qu'à cela ne tienne, Rou, lui, est gonflé à bloc ! Prêt à tout pour que le lycée récupère son titre, l'ex-patineur artistique se lance dans un grand discours pour remotiver ses camarades. Et de la motivation, il leur en faudra, car, de l'autre côté du détroit, les élèves du lycée Sameoh sont de retour sur la glace et déterminés à se battre bec et ongles pour remporter leur deuxième inter-high d'affilée ! Avec son sens inné du spectacle et de l'humour, Satoru Noda ( Golden Kamui ) donne tout pour transmettre sa passion pour le hockey sur glace, sport de compétition aussi beau que brutal. Que vous soyez adepte ou non, montée d'adrénaline garantie !

Par Satoru Noda
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Satoru Noda

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dogsred Tome 4 par Satoru Noda

Commenter ce livre

 

Dogsred Tome 4

Satoru Noda

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719947
9791032719947
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.