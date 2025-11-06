Dogsred Tome 4

Entrez dans l'aréna et préparez-vous au choc ! Après une journée cauchemardesque entre exercices d'endurance, déshydratation et attaque d'ours, seules neuf des 17 nouvelles recrues de l'équipe de hockey d'Oinokami sont prêtes à rempiler... Qu'à cela ne tienne, Rou, lui, est gonflé à bloc ! Prêt à tout pour que le lycée récupère son titre, l'ex-patineur artistique se lance dans un grand discours pour remotiver ses camarades. Et de la motivation, il leur en faudra, car, de l'autre côté du détroit, les élèves du lycée Sameoh sont de retour sur la glace et déterminés à se battre bec et ongles pour remporter leur deuxième inter-high d'affilée ! Avec son sens inné du spectacle et de l'humour, Satoru Noda ( Golden Kamui ) donne tout pour transmettre sa passion pour le hockey sur glace, sport de compétition aussi beau que brutal. Que vous soyez adepte ou non, montée d'adrénaline garantie !