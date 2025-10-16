Le Petit Renne

Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie du renne. Je suis née dans le Grand Nord, un matin de printemps. Un doux soleil faisait scintiller la nature tout autour de moi... Au printemps, des milliers de rennes rejoignent leurs sites de pâturages dans la toundra. A l'automne, ils repartent dans l'autre sens pour aller s'abriter et se nourrir du lichen très riche de la taïga, la forêt boréale. Chaque année, ils effectuent ainsi deux migrations de plusieurs centaines de kilomètres, marchant à la queue leu leu dans la boue et dans la neige, suivis par les loups et les ours bruns... Une belle histoire pour découvrir le cycle de vie du petit renne.