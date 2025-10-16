Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le Petit Renne

Gisela Bohórquez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie du renne. Je suis née dans le Grand Nord, un matin de printemps. Un doux soleil faisait scintiller la nature tout autour de moi... Au printemps, des milliers de rennes rejoignent leurs sites de pâturages dans la toundra. A l'automne, ils repartent dans l'autre sens pour aller s'abriter et se nourrir du lichen très riche de la taïga, la forêt boréale. Chaque année, ils effectuent ainsi deux migrations de plusieurs centaines de kilomètres, marchant à la queue leu leu dans la boue et dans la neige, suivis par les loups et les ours bruns... Une belle histoire pour découvrir le cycle de vie du petit renne.

Par Gisela Bohórquez
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Gisela Bohórquez

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Petit Renne par Gisela Bohórquez

Commenter ce livre

 

Le Petit Renne

Gisela Bohórquez

Paru le 16/10/2025

24 pages

1, 2, 3 Soleil !

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384534678
9782384534678
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.